З'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар розпочне виступ у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25 із виїзного матчу проти Болоньї, передає офіційний сайт "гірників".
Поєдинок із "россоблу" в Італії відбудеться в середу, 18 вересня (початок — о 19:45 за Києвом).
Розклад усіх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів:
18.09. 19:45 | Болонья — Шахтар
02.10. 19:45 | Шахтар — Аталанта
22.10. 22:00 | Арсенал — Шахтар
06.11. 19:45 | Шахтар - Янг Бойз
27.11. 22:00 | ПСВ — Шахтар
10.12. 22:00 | Шахтар - Баварія
22.01. 19:45 | Шахтар - Брест
29.01. 22:00 | Боруссія (Дортмунд) — Шахтар
Домашні матчі донеччани проводитимуть на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені.