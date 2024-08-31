З'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів

31 серпня 2024

Шахтар, Getty Images

Поєдинки проходитимуть із середини вересня до кінця січня.

Донецький Шахтар розпочне виступ у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25 із виїзного матчу проти Болоньї, передає офіційний сайт "гірників".

Поєдинок із "россоблу" в Італії відбудеться в середу, 18 вересня (початок — о 19:45 за Києвом).

Розклад усіх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів:

18.09. 19:45 | Болонья — Шахтар
02.10. 19:45 |  Шахтар — Аталанта
22.10. 22:00 |  Арсенал — Шахтар
06.11. 19:45 |  Шахтар - Янг Бойз
27.11. 22:00 |  ПСВ — Шахтар
10.12. 22:00 |  Шахтар - Баварія
22.01. 19:45 |  Шахтар - Брест
29.01. 22:00 |  Боруссія (Дортмунд) — Шахтар

Домашні матчі донеччани проводитимуть на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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