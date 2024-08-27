Португалець є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду отримає спеціальну нагороду від УЄФА як найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів. Про це повідомляє журналіст Каве Солекол.

Нагороду буде вручено португальцю на церемонії жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів, яка відбудеться 29 серпня у Монако.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Роналду зіграв 183 матчі, в яких забив 140 голів.

Ліонель Мессі йде на другому місці у списку найкращих бомбардирів із відставанням у 11 м'ячів. У Роберта Левандовські на 46 голів менше та третє місце.