Названо арбітра матчу Зальцбург — Динамо

26 серпня 2024

Халіл Мелер, фото Динамо

Головний рефері — з Туреччини.

Матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів між австрійським Зальцбургом та київським Динамо довірено обслуговувати в якості головного арбітра 38-річному Халілу Умуту Мелеру з Туреччини.

У 2024-му Мелер був серед 19 суддівських бригад, відібраних для роботи на матчах фінальної стадії Євро-2024 – у його активі два матчі групової стадії (Бельгія – Словаччина – 0:1 та Польща – Австрія – 1:3), а також поєдинок 1/8 фіналу (Англія – Словаччина – 2:1 у додатковий час).

Нещодавно у кар’єрі Мелера стався неприємний інцидент, який сколихнув увесь футбольний світ. 11 грудня 2023 року відразу після матчу чемпіонату Туреччини між Анкарагюджю та Ризеспором (1:1) Халіла Умута було жорстоко побито президентом Анкарагюджю Фаруком Коджою та кількома іншими представниками господарів.

Нагадаємо, стартовий свисток Халіла Умута Мелера у поєдинку Зальцбург – Динамо на Stadion Salzburg пролунає о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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