Піхальонок повернуся до стартового складу Динамо Київ на перший матч проти Зальцбурга

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та австрійський РБ Зальцбург.

Київське Динамо та австрійський РБ Зальцбург зіграють перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на полі Арени Люблін.

Олександр Шовковський, після перемоги над львівськими Карпатами (3:1), залучив до стартового складу Караваєва та Дубінчака на фланги оборони, тоді як Піхальонок гратиме в центрі поля, а Ярмоленко повернеться на правий фланг атаки.

Пепейн Лейндерс, на тлі нічиєї проти нідерландсдкього Твенте (3:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Рубчинський, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Біловар, Брагару, Михайленко.



РБ Зальцбург: Бласвіх — Дедич, П’янковські, Байду, Терзич — Бідструп, Гурна-Дуат, К’єргор — Доржелес, Єо, Глух.