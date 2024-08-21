Стало відомо, в якій формі Динамо зіграє із Зальцбургом

Сьогодні у Любліні відбудеться перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та австрійським РБ Зальцбург.

Динамо і Зальцбург визначились із формами на матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Домашній для киян поєдинок пройде на стадіоні "Арена Люблін" та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Вранці у день гри на стадіоні відбулася традиційна нарада з організаційних питань. Серед іншого, було затверджено, у формах яких кольорів проведуть матч команди.

Динамівці зіграють у комплекті форми білого кольору. Динамівський воротар одягне жовтий комплект.

Гості проведуть матч у темно-синіх футболках, а голкіпер РБ Зальцбург зіграє у формі помаранчевого кольору.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.