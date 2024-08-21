Стало відомо, в якій формі Динамо зіграє із Зальцбургом

Динамо і Зальцбург визначились із формами на матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Домашній для киян поєдинок пройде на стадіоні "Арена Люблін" та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Вранці у день гри на стадіоні відбулася традиційна нарада з організаційних питань. Серед іншого, було затверджено, у формах яких кольорів проведуть матч команди.
Динамівці зіграють у комплекті форми білого кольору. Динамівський воротар одягне жовтий комплект.
Гості проведуть матч у темно-синіх футболках, а голкіпер РБ Зальцбург зіграє у формі помаранчевого кольору.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.