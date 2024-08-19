Матч Динамо — Зальцбург розсудить арбірт, який працював на Суперкубку УЄФА

19 серпня 2024

Сандро Шьорер, фото Динамо

Стала відома бригада арбітрів на матч Динамо — Зальцбург.

Комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між киїським Динамо та австрійським РБ Зальцбургом бригаду арбітрів на чолі з Сандро Шьорером.

36-річний рефері влітку відпрацював у фінальній частині Євро-2024, що проходила в Німеччині, а буквально днями (14 серпня) був головним арбітром поєдинку за Суперкубок УЄФА між мадридським Реалом та італійською Аталантою (2:0).

Асистенти арбітра — Йонас Ерні, Сюзанн Кюнг.
Четвертий арбітр — Ліонель Чуді.
Арбітр VAR — Федайї Сан.
Асистент арбітра VAR — Йоганнес фон Мандах.
Спостерігач арбітражу — Говард Вебб (Англія).
Делегат УЄФА — Еміл Убіас (Чехія).

Нагадаємо, матч Динамо — РБ Зальцбург відбудеться в середу, 21 серпня, в Любліні на стадіоні "Арена Люблін", початок — о 22:00.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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