Буяльський та Дубінчак повернулись до стартового складу Динамо Київ на матч-відповідь проти Рейнджерс

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють шотландський Рейнджерс та Динамо Київ.

Шотландський Рейнджерс та київське Динамо зіграють поміж собою матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на полі Гемпден Парк у Глазго на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Філіпп Клеман, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Преппера в центрі оборони, тоді як Жефте зіграє ліворуч в атаці.

Олександр Шовковський, у свою чергу, залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Буяльський повернеться до центру поля.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Баррон — Маккозленд, Лоуренс, Жефте — Дессерс.

Запасні: Келлі, Матондо, Черни, Давелл, Стерлінг, Райт, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Райс, Даніло.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок.



Гра Рейнджерс — Динамо Київ почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.