Батленд: З першого матчу проти Динамо ми зробили багато висновків

Голкіпер Рейнджерс висловився напередодні матчу-відповіді проти Динамо Київ у відборі до Ліги чемпіонів.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч-відповідь між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Воротар шотландської команди Джек Батленд поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з віцечемпіоном України.

"З першого матчу проти Динамо ми зробили багато висновків. Безумовно є те, що ми могли б покращити. Можливо, ми занадто багато дозволяли Динамо створювати моментів, але ми розуміли, як треба діяти тактично, щоб не почуватися не у своїй тарілці.

Упевнений, у нас будуть можливості створити моменти біля воріт суперника, тому ми з оптимізмом дивимося на майбутній матч і з нетерпінням чекаємо його. Звичайно ж, ми хочемо перемогти. У нас є амбіції щодо того, чого ми хочемо досягти: ми хочемо потрапити в основний етап Ліги чемпіонів", — цитує слова Джека Батленда офіційний сайт Рейнджерс.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Рейнджерс та Динамо відбудеться 13 серпня о 21:45. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.