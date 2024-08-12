Бражко: Нам потрібна перемога, будемо робити все заради цього

Коментар гравця Динамо напередодні гри проти Рейнджерс.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко відповів на питання представників ЗМІ перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс.

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"Стан команди хороший. В останньому матчі, у чемпіонаті проти Вереса, вдалося здобути перемогу, тому у всіх гарний настрій, готуємося до матчу з Рейнджерс. Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібно тут перемога, щоб пройти до наступного етапу. Завтра будемо робити все заради цього".

Про свій стан:

"Почуваюся добре. Після того інциденту я був готовий грати, не пропустив жодного тренування. Пошкодження не турбує мене, не заважає тренуватися, не відчуваю жодного дискомфорту", — сказав Бражко.

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