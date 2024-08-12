Бражко: Нам потрібна перемога, будемо робити все заради цього

12 серпня 2024

Володимир Бражко, ФК Динамо

Коментар гравця Динамо напередодні гри проти Рейнджерс.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко відповів на питання представників ЗМІ перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс. 

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"Стан команди хороший. В останньому матчі, у чемпіонаті проти Вереса, вдалося здобути перемогу, тому у всіх гарний настрій, готуємося до матчу з Рейнджерс. Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібно тут перемога, щоб пройти до наступного етапу. Завтра будемо робити все заради цього".

Про свій стан

"Почуваюся добре. Після того інциденту я був готовий грати, не пропустив жодного тренування. Пошкодження не турбує мене, не заважає тренуватися, не відчуваю жодного дискомфорту", — сказав Бражко. 

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Рейнджерс - Динамо на нашому сайті. 

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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