Рейджерс — Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів 13.08.2024

12 серпня 2024

Рейджерс — Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів 13.08.2024

Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

У вівторок, 13 серпня, київське Динамо проведе другий матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025.

Суперником стане віцечемпіон Шотландії – Рейнджерс. Поєдинок пройде в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Перша зустріч завершилась мировою — 1:1.

Де дивитись матч Динамо Київ — Рейнджерс?

У прямій трансляції гру покаже телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", також матч можна подивитися на каналі "Динамо Київ" у Youtube.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Початок трансляції – о 21:45 за київським часом.

команди
статті на тему:
Імад Ашур, фото Полісся 12 серпня 2024 Ашур — про перемогу над Шахтарем: Я дуже радий, що ми так дебютували
Карлос Гомес, Getty Images 12 серпня 2024 Ренн уже визначився із заміною для свого талановитого нападника
Амір Річардсон, x.com/acffiorentina 12 серпня 2024 Фіорентина підтвердила трансфер півзахисника Реймса
   