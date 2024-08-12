Клеман: Ми збираємось викластися на повну, щоб пройти Динамо

Коуч налаштовує своїх гравців на матч з Динамо.

Головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман висловився напередодні матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Приємно заглиблюватись у думки про матч із Динамо після перемоги над Мотервеллом у чемпіонаті, це добре для вболівальників та дає додаткову віру. Ми знаємо, що це велике випробування проти киян, тому що вони справді якісна команда. Ми збираємось викластися на повну, щоб пройти до наступного раунду.

Ми зробили дуже гарні речі в Любліні проти них, але нам також потрібно вчитися. Є деякі речі, які ми можемо покращити, тому ми збираємося попрацювати над цим протягом наступних двох днів", – відзначив наставник.

Матч Рейнджерс — Динамо пройде 13 серпня в Глазго.