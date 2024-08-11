Стало відомо, хто транслюватиме матч Рейнджерс — Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок покажуть загальнодоступні канали.

У вівторок, 13 серпня, київське Динамо проведе матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025. Нагадаємо, в першому поєдинку, що пройшов у Любліні, було зафіксовано результативну нічию – 1:1.

Суперником "біло-синіх" буде віцечемпіон Шотландії – Рейнджерс. Виїзний для нашої команди матч пройде у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк".

У прямій трансляції гру покаже телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", також матч можна подивитися на каналі "Динамо Київ" у Youtube.

Початок трансляції – о 21:45 за київським часом.