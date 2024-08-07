Моурінью — після поразки від Лілля: Ситуація не драматична

Тренер не бачить катастрофи у поразці в першому матчі.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував поразку від Лілля (1:2) у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"По-перше, це був не перший матч, сьогодні ми завершили половину раунду. На цей момент ми програємо 1:2. Другу половину ми проведемо на своєму полі з нашими вболівальниками за спиною.

Ми пропустили два голи після неприємних втрат м'яча. Ми створили багато моментів — це добре, але нам потрібно використовувати наш розум трохи більше, потрібно бути трохи більш зрілими, щоб контролювати ці ситуації й ці матчі. Але ситуація не драматична, як я вже сказав", — цитує Жозе пресслужба турецького клубу.

Нагадаємо, Моурінью хоче бачити в Фенербахче Гюндогана.