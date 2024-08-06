Бражко, Михавко та Вівчаренко гратимуть із перших хвилин проти Рейнджерс

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та шотландський Рейнджерс.

Київське Динамо та шотландський Рейнджерс проведуть перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА у Любліні.

Олександр Шовковський, після перемоги над сербським Партизаном (3:0), залучив до стартового складу Михавка та Вівчаренка в лінії захисту, тоді як Бражко повернеться до центрального трикутника, а Кабаєв розташується ліворуч в атаці.

Філіпп Клеман, на тлі нічиєї проти Гартса (0:0), використав із перших хвилин Балогуна в центрі оборони, тоді як Маккозленд гратиме під нападником.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Малиш, Себальйос, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Брагару.



Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.