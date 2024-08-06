Балогун: У Динамо є якість, але якість є і у нас

Захисник Рейнджерс висловився про майбутню зустріч проти киян.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

36-річний захисник шотландської команди Леон Балогун поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з віцечемпіоном України під час передматчової пресконференції.

"Я ніколи не грав у Лізі чемпіонів, якщо не брати до уваги кваліфікацію. На цьому етапі моєї кар'єри це було б одним із моїх найбільших досягнень, це моя особиста мотивація, і я впевнений, що кожен гравець, який прийшов сюди сьогодні, має свої власні причини пройти до фінального турніру.

Я думаю, що всі дуже налаштовані на гру, бо це велика подія для нас. Я не надто стурбований тим, що це відбудеться на початку сезону, тому що я вважаю, що якщо ви хочете грати в Лізі чемпіонів, у футболі немає більшої мотивації.

Щодо Динамо, то це дуже хороша футбольна команда, очевидно, у них була дуже сильна гра в останньому кваліфікаційному раунді, тому якість є, але якість є і у нас. Ми повинні турбуватися про себе і переконатися, що ми можемо стримати сильні сторони суперника, наскільки це можливо. Наша ціль — виграти у футбол та досягти успіху", — цитує слова Балогуна офіційний сайт Рейнджерс.

Нагадаємо, що матч Динамо — Рейнджерс відбудеться 6 серпня о 21:00.