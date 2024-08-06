Клеман: Приїхали до Динамо за результатом, а не за володінням м'яча — нам це й не потрібно

Керманич Рейнджерс висловився про майбутню зустріч проти киян.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Головний тренер "синьо-жовтих" Філіпа Клеман поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з віцечемпіоном України під час передматчової пресконференції.

"Я вважаю, що у нас є всі якості, йдеться про пошук правильного балансу, про те, щоб використати моменти і бути морально готовими. Йдеться про те, щоб знайти баланс та досвід разом із деякими новими гравцями, які прийшли цього літа, а потім уже досягати результату.

Ми граємо проти команди, яку я дуже добре знаю, тому що я грав проти них 4 або 5 років тому (сезон 2019/20, кваліфікація ЛЧ, 3:3 та 1:0 на користь Брюгге, прим.). І багато гравців київської команди ще тут, тож цей проект вони будували роками. Це ігри, відмінні від звичайних ігор чемпіонату, коли у нас є домінування та володіння м'ячем більшу частину часу.

Матчі проти Динамо будуть справді складними, бо вони справді сильні з м'ячем і створюють гарні комбінації, тож це інший рівень. Це інший стиль гри, і це дійсно цікаво зараз як виклик. Я не чекаю, що ми володітимемо м'ячем 60 відсотків часу. Нам це й не потрібно, ми приїжджаємо сюди за результатом, а не лише за володінням м'яча.

Звичайно, ми хочемо пройти відбір і зробимо для цього все можливе, але й Ліга Європи не буде невдачею. Минулого сезону ми мали приємну подорож у Лізі Європи, але, звичайно, кожен хоче потрапити до Ліги чемпіонів. Для клубу це буде мати велике значення, а для гравців це найбільша сцена у світі, де ви можете грати проти найкращих гравців світу.

Я думаю, що всі європейські змагання настільки еволюціонували, що у Лізі Європи та Лізі конференцій також можуть проходити справді важливі матчі, тому грати в Європі завжди хвилююче. Звичайно, всі хочуть потрапити до Ліги чемпіонів, бо це має велике фінансове значення, і там відбуваються лише топові матчі", — цитує слова Клемана офіційний сайт Рейнджерс.

Нагадаємо, що матч Динамо — Рейнджерс відбудеться 6 серпня о 21:00.