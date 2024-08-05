Шапаренко: Нам треба бути готовими вступати в боротьбу в матчі з Рейнджерс

До вашої уваги коментар гравця київської команди.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився очікування від майбутнього матчу проти Рейнджерс у Любліні в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Чекаємо на дуже силову гру. Ми бачили відеоогляди їхніх матчів, вони ведуть силову гру, дуже швидкі контратаки. Тренерський штаб вказав нам на їхні взаємодії, тепер усе залежить від нас, адже нам грати на полі.

Що Англія, що Шотландія – приблизно один рівень футболу. І там, і там багато боротьби, і нам треба бути готовими вступати в боротьбу, не боятися, і, звичайно ж, нав’язувати свою гру, ту, яку ми самі хочемо бачити. Нам неважливо, як грає суперник, нас має хвилювати лише своя гра, мотивація. Будемо прагнути лише до перемоги в завтрашній зустрічі.

Також відзначу, що коли ми грали тут на попередній стадії, проти Партизана, то була дуже класна підтримка. Вболівальники надихали нас грати ще більш яскраво та відкрито для них, оскільки вони прийшли підтримати нас.

Ми перебуваємо далеко від дому, але почувалися, ніби на домашньому стадіоні. Звичайно, хочеться, аби на завтрашній поєдинок прийшло чимало людей та підтримали нас так само, як і проти Партизана. Це надавало нам сил, енергії, мотивації. Як можна грати на стадіоні за порожніх трибун? Адже ми граємо для вболівальників, та стараємося віддавати ту енергію, яку отримуємо від них", — сказав Шапаренко.

Матч Динамо — Рейнджерс пройде 6 серпня о 21:00.