Динамо — Рейнджерс: історія протистоянь

Football.ua вирішив згадати минулі часи у взаєминах українців та шотландців.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Переможець цієї пари вийде в плей-оф кваліфікації, де зіграє із Зальцбургом або Твенте. Але перш за все треба пройти шотландців, а вони міцні єврокубкові бійці. Чого лише вартий той факт, що 2 роки тому "джерси" грали у фіналі Ліги Європи, де поступились Айнтрахту в серії пенальті.

За весь час команди провели лише дві зустрічі між собою. Відбулось це в минулому сторіччі. Динамо і Рейджерс зустрічались в першому раунді Кубка європейських чемпіонів сезону-1987/88. І, на жаль, двоматчеве протистояння закінчилось не на користь української команди.

16.09.1987 Динамо — Рейнджерс — 1:0

В 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів сезону-1987/88 динамівці приймали шотландців в Києві.

Зустріч розпочалася дуже спокійно. Лише поступово господарі заволоділи територіальною перевагою. Однак шотландці вміли грати у захисті, тому пройти оборону суперника виявилось непростою задачею для команди Валерія Лобановського. Тому й гольових моментів за весь матч практично не було – було три напівгольові.

Динамівці намагалися широко використовувати фланги, але всі їхні подачі легко розкушувала оборона суперника. Втім, геніальний Лобановський вирішив відправити Михайличенка з середньої лінії в атаку, і це дало результат.

В одному з епізодів на 74-й хвилині Олексій був збитий у штрафному майданчику. Реалізувати пенальті для нього не склало труднощів — 1:0.

Динамо — Рейнджерс — 1:0

Гол: Михайличенко, (74, пен.)

Динамо: Чанов, Безсонов, Балтача, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Яремчук, Євтушенко (Євсеєв, 60), Блохін.

30.09.1987 Рейнджерс — Динамо 1:0

Вже за два тижні Рейнджерс та Динамо провели матч-відповідь у Глазго. Кияни не змогли повторити успіх першого матчу. Шотландці здобули перемогу з рахунком 2:0. Голи у ворота Віктора Чанова забили Марк Фалько та Алістер Маккойст.

Лише після цього динамівці перейшли у рішучий наступ, але блискуче діяв голкіпер Рейнджерс Вудс, та й вся шотландська команда перейшла до глухої оборони.

Киянам не вистачало гостроти в завершальній стадії атак. Але навіть при цьому Блохін мав дві реальні можливості вразити ціль і одним махом перевернути гру... але забити бодай гол у ворота суперника не вдалось.

Цей результат допоміг команді Суннеса обіграти Динамо з рахунком 2:1 за сумою двох матчів та вийти до наступного раунду змагань.

Згодом Рейнджерс пройшов польський Гурнік та зупинився на стадії 1/4 фіналу.

Рейнджерс - Динамо 2:0

Голи: Фалько, 46, Маккойст, 79.