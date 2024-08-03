Литовець Румшас призначений головним арбітром матчу Динамо — Рейнджерс

Поєдинок у Польщі відбудеться у вівторок, 6 серпня.

УЄФА призначив литовську бригаду арбітрів на матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Рейнджерс, передає офіційний сайт організації.

Головним арбітром поєдинку буде 36-річний литовець Донатас Румшас. Ролі асистентів дісталися Александру Радіушу та Довідасу Сужеделісу. Робертас Шмітас призначений четвертим рефері.

Поєдинок Динамо — Рейнджерс відбудеться у вівторок, 6 серпня, в польському Любліні. Початок — о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, що в 2 раунді кваліфікації ЛЧ "біло-сині" двічі розгромили сербський Партизан (6:2 і 3:0).