Ярмоленко, Вівчаренко та Дячук гратимуть із перших хвилин проти Партизана

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та сербський Партизан.

Київське Динамо та сербський Партизан зіграють у Любліні перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Олександр Шовковський вирішив використати з перших хвилин Дячука та Попова в центрі оборони, тоді як Ярмоленко та Кабаєв гратимуть на флангах атаки.

Александар Станоєвич, у свою чергу, залучив до стартового складу де Медіну праворуч у захисті, тоді як Захід зіграє в центральному трикутнику, а Ксандер розташується праворуч в атаці.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Малиш, Себальйос, Біловар, Дубінчак, Піхальонок.



Партизан: А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасні: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Філіпович, Ібрагім, Тріфунович, Степанович, Лазаревич.



Гра Динамо Київ — Партизан почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.