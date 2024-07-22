Буяльский: Якщо від самого початку і до фінального свистка будемо сконцентрованими проти партизана, все в нас буде добре

Сподіваємося на нищівну перемогу українського колективу.

Один з лідерів київського Динамо Віталій Буяльський висловився напередодні матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з белградським партизаном. Цитує українця офіційний сайт "Біло-синіх".

"Так, я, дійсно, вже грав проти партизана. Пам’ятаю, у Києві була дуже хороша гра, ми сконцентровано грали і в обороні, і в атаці. А ось на виїзді у нас не все виходило – у першому таймі пропустили голи, але у другому переломили хід поєдинку на свою користь та перемогли.

Щодо завтрашньої гри, у нас відтоді майже повністю змінився склад. Головний тренер розповість, як ми будемо діяти та будувати свою гру в обороні та атаці. Якщо з перших хвилин і до останньої секунди будемо сконцентрованими, все в нас буде добре.

партизан зовсім інша команда навіть у порівнянні з тією, що була два місяці тому, адже у чемпіонаті у них грали одні футболісти, а тепер прийшли інші, і на кожну позицію у них є нові виконавці, яких ми розбираємо індивідуально та командно вже протягом останніх 3-4 днів. Тому, думаю, ми підготуємося на всі 120%", — заявив Буяльський.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про гру проти партизана.