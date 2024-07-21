Дуляй: Сподіваюся на перемогу Партизана в матчі з Динамо

Сербський ексгравець Шахтаря пояснив свою думку.

Колишній головний тренер Партизана Ігор Дуляй поділився думками щодо матчу проти Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Без сумніву, що в них буде патріотичне налаштування і вони захочуть найкращим чином представити Україну. У них високий рівень, і я очікую складної гри, попри те, що це не домашній стадіон для Динамо.

У них феноменальна команда, Шапаренко — ключовий гравець, і його потрібно зупинити, але у них також є досвідчений Ярмоленко, який зробив хорошу кар’єру в найсильніших лігах.

Я читав, що Партизан готувався, що дивилися всі ігри Динамо в підготовчий період, і це добре. Не стану давати прогноз, сподіваюся на перемогу Партизана", — сказав Дуляй в інтерв'ю Sport Klub..

Матчі між Динамо та Партизаном пройдуть 23 та 31 липня.