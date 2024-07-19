Обидва матчі Динамо — партизан пройдуть без гостьових вболівальників

Клуби домовилися між собою.

Обидва матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та белградським партизаном пройдуть без гостьових фанатів.

"ФК партизан інформує громадськість про досягнуту домовленість із київським Динамо щодо майбутніх матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудуться 23 липня 2024 року в Любліні (Польща) та 31 липня 2024 року в Белграді.

На прохання київського Динамо, як господаря першого матчу, який через воєнні обставини в Україні проводить свій матч у Польщі, а також з огляду на можливі інциденти між вболівальниками, з огляду на стосунки між фан-групами двох клубів та особливо після нещодавньої поїздки партизана до рф на футбольний турнір, було ухвалене рішення в жодному з двох матчів не допускати присутності вболівальників команди гостей. Це рішення було ухвалено за рекомендацією і за погодженням із місцевою владою Польщі, а також за рекомендацією від УЄФА.

Відповідно до досягнутої домовленості, ФК партизан не продаватиме своїм вболівальникам квитки на матч у Любліні та закликає їх не подорожувати самостійно до Польщі.

Київське Динамо дотримуватиметься тієї самої угоди і не матиме підтримки своїх вболівальників на матчі в Белграді, на яку клуб має право, незважаючи на те, що Партизан у цьому поєдинку перебуватиме під санкціями УЄФА (УЄФА заборонило партизану грати при глядачах — ред.).

Таке рішення ухвалили насамперед для того, щоб забезпечити безпеку всіх учасників майбутніх матчів і запобігти потенційним інцидентам", — йдеться в заяві белградського клубу.

Перший матч між Динамо та партизаном відбудеться 23 липня, о 21:00 за київським часом. Матч-відповіді пройде 31 липня, також о 21:00.