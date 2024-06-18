Стрічка новин

15:55

Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25

15:32

Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

14:42

Вінісіус Жуніор — гравець сезону-2023/24 в Лізі чемпіонів

16:15

Лунін — найкращий голкіпер Ліги чемпіонів-2023/24 за версією Sofascore

15:15

Кроос: Якби мені колись сказали, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив

14:35

Стало відомо, в якому кошику буде Шахтар при жеребкуванні основної частини Ліги чемпіонів-2024/25

14:26

Куртуа: У перерві Анчелотті сказав нам перейти на схему 4-3-3

12:55

Рюдігер: Якщо хочеш бути на боці переможців, переходь у Реал

12:26

Моурінью: Терзич повинен пишатись командою, але він цієї поразки ніколи не забуде

11:52

Вальверде: Боруссія була чудова