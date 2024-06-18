Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25

18 червня 2024

Кубок ЛЧ, фото УЄФА

УЄФА провело жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У Ньйоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25

У першому кваліфікаційному раунді візьмуть участь 28 команд. Команди, які не пройдуть у наступну стадію змагань, перйдуть у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Пари першого кваліфай раунду:

Слован (Словаччина) – Струга (Північна Македонія)

Нью Сейнтс (Вельс) – Дечич (Чорногорія)

Борац (Боснія і Герцеговина) – Егнатія (Албанія)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Балкані (Косово) – Санта Колома (Андорра)

Флора Талінн (Естонія) – Цельє (Словенія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Діфферданж (Люксембург)

Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія)

РФШ (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія)

Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Віртус (Сан-Марино) – FCSB (Румунія)

Лудогорець (Угорщина) – Динамо Батумі (Грузія)

Ордабаси (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)

Динамо Мінськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія)

Нагадаємо, від України в Лізі чемпіонів гратиме Динамо і Шахтар. "Гірники" розпочнуть змагання з групового етапу, кияни — з другого раунду кваліфікації.

статті на тему:
КІЛМАН, GETTY IMAGES 18 червня 2024 Вест Гем проявляє конкретний інтерес до Макса Кілмана
Вінченцо Монтелла, Getty Images 18 червня 2024 Монтелла — про матч із Грузією: Зараз важко оцінити їхній рівень
Румунія - Україна, Getty Images 18 червня 2024 Україна провалила матч з Румунією: на перший план вийшли проблеми у позиційній атаці, а в захисті все вирішили колективні помилки
   