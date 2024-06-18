Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25

У Ньйоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25
У першому кваліфікаційному раунді візьмуть участь 28 команд. Команди, які не пройдуть у наступну стадію змагань, перйдуть у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.
Пари першого кваліфай раунду:
Слован (Словаччина) – Струга (Північна Македонія)
Нью Сейнтс (Вельс) – Дечич (Чорногорія)
Борац (Боснія і Герцеговина) – Егнатія (Албанія)
Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Балкані (Косово) – Санта Колома (Андорра)
Флора Талінн (Естонія) – Цельє (Словенія)
Клаксвік (Фарерські острови) – Діфферданж (Люксембург)
Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія)
РФШ (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія)
Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)
Віртус (Сан-Марино) – FCSB (Румунія)
Лудогорець (Угорщина) – Динамо Батумі (Грузія)
Ордабаси (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)
Динамо Мінськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія)
Нагадаємо, від України в Лізі чемпіонів гратиме Динамо і Шахтар. "Гірники" розпочнуть змагання з групового етапу, кияни — з другого раунду кваліфікації.