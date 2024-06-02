Кроос: Якби мені колись сказали, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив

У Барселони за всю історію клуба перемог в ЛЧ менше ніж у Крооса.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос поділився емоціями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить Sky Sport Germany.

"Минуло вже кілька миттєвостей, тож я можу трохи краще класифікувати цю перемогу, але це все одно неймовірно.

Якби хтось сказав мені, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив. Тому це безумство. А головне, що все закінчилося з Реалом так, як я й завжди мріяв.

Це фантастична ніч, неймовірні емоції, я радий, що був частиною цього великого клубу протягом багатьох років", — сказав Кроос.