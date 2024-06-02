Кроос: Якби мені колись сказали, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив

02 червня 2024

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У Барселони за всю історію клуба перемог в ЛЧ менше ніж у Крооса.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос поділився емоціями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить Sky Sport Germany.

"Минуло вже кілька миттєвостей, тож я можу трохи краще класифікувати цю перемогу, але це все одно неймовірно. 

Якби хтось сказав мені, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив. Тому це безумство. А головне, що все закінчилося з Реалом так, як я й завжди мріяв.
Це фантастична ніч, неймовірні емоції, я радий, що був частиною цього великого клубу протягом багатьох років", — сказав Кроос.
Нагадаємо, Тоні Кроос у віці 34 років вирішив завершити ігрову кар'єру відразу після домашнього чемпіонату Європи, який пройде з 14-го червня по 14-е липня цього року. Тому фінальний матч проти Боруссії Д для німця був останнім у футболці мадридського клубу.

Джерело: Sky Sports

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