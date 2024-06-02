Куртуа: У перерві Анчелотті сказав нам перейти на схему 4-3-3

Перший тайм для "вершкових" був дуже важким.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розповів про слова головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті в перерві фінального матчу Ліги чемпіонів із дортмундською Боруссією (2:0).

"Ми не зробили того, про що просив тренер перед початком матчу.

У перерві він сказав, що ми повинні перейти на схему 4-3-3 та більше грати черпз центральні зоні. В підсумку ми жодного разу не зупинилися і змогли перемогти", — наводить слова 32-річного бельгійця Madrid Universal.

Нагадаємо, що мадридський Реал обидва своїх голи забив по перерві на 74-й (Карвахаль) та 83-й (Вінісіус) хвилинах фінального матчу.