Рюдігер: Якщо хочеш бути на боці переможців, переходь у Реал

"Вершкові" не програють фінали.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер висловився щодо переможної аури "королівського" клубу. Його слова наводить Madrid Universal.

"Знаєте, коли я зрозумів, що можу потрапити в Реал? Коли я виграв Лігу чемпіонів із Челсі. У той момент я зрозумів, що можу приїхати сюди. Якщо хочеш бути на боці переможців, то переходь у Реал", — заявив німецький футболіст.

Для Антоніо Рюдігера це перший титул Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала.

Раніше півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.