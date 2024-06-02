Вальверде: Боруссія була чудова

Уругваєць віддав належне супернику.

Півзахисник мадридського Реала Феде Вальверде висловився про перемогу у фіналі Ліги чемпіонів над дортмундською Боруссією (2:0). Цитує уругвайця офіційний сайт УЄФА.

"Нам довелося терпіти, особливо в першому таймі. Боруссія була чудова. Вони здорово грали на контратаках і створили низку вірних моментів. Я радий привітати нашого суперника з тим, як вони зіграли, але ще більше я радий нашій перемозі.

Завтра ми, як слід відсвяткуємо. Але не будемо забувати про майбутнє. Навіть святкуючи, ми будемо говорити один одному, як важливо знову виграти цей турнір наступного року", — сказав півзахисник “Вершкових”.