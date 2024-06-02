Фенербахче анонсував призначення Моурінью

Стамбульський Фенербахче анонсував призначення португальського фахівця Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди. Про це йдеться на офіціальній сторінці клубу в соцмережі Х.
"Моур тайм", — написано під анімацією з зображенням Моурінью.
Зазначимо, що на зображенні також зазначено час (за місцевим часом), коли португальця офіційно презентують футбольній спільноті.
Останнім місцем роботи "Особливого" була римська Рома, звідки його звільнили у січні 2024-го року.
За підсумками турецької Суперліги сезону-2023/2024 Фенербахче посів друге місце, набравши 98 пунктів та відставши від чемпіона Галатасарая на три очки.