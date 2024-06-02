Начо: Усе життя віддане Реалу

Справжній капітан.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес прокоментував перемогу "вершкових" над дортмундською Боруссією (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Цитує 34-річного іспанця Madrid Xtra.

"Приголомшливо, це просто приголомшливо. Все життя віддане цьому клубу. Отримання цих нагород коштує дуже дорого. Сьогодні, без сумніву, найщасливіший день у моєму житті.

Це найособливіший день — бути капітаном переможця Ліги чемпіонів. Я заслужив це за мою відданість цьому клубу протягом усього життя. Мрії збуваються, і сьогоднішній день, безсумнівно, один із найкращих", — заявив Начо.