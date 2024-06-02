Модрич: Коли я прийшов у Реал, в мене була мрія виграти одну Лігу чемпіонів, а зараз я думаю вже про сьомий титул

Хорват виграв шість титулів ЛЧ.

38-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловився після перемоги "вершкових" у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 із дортмундською Боруссією (2:0). Цитує видатного хорвата офіційний сайт УЄФА.

"Коли я прийшов у Реал, в мене була мрія виграти одну Лігу чемпіонів. Зараз я сподіваюся, що виграю сьомий такий трофей із цим клубом.

Реал — це клуб мого життя, я б хотів завершити кар'єру тут. Мені дійсно набридло чути розмови про вік. Мій рівень, як і раніше, високий.

Також я дуже радий за Тоні, що він завершив свою клубну кар'єру таким чином. Краще бути й не може. Вітаю його і хочу сказати спасибі за все, що він зробив для цього клубу. Ми багато разів входили в історію, і сьогодні знову сталося безумство. А також, ділити з Начо звання найтитулованіших гравців клубу — це щось унікальне", — сказав Модрич.