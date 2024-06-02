Карвахаль: Я забив головою, будучи найменшим гравцем на полі

Іспанець знаходився в правильному місці, в правильний час.

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль висловився про перемогу над дортмундською Боруссією (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Перш ніж відправити м'яч у сітку воріт, я просто відчував, що хочу забити гол. Той факт, що в підсумку я забив головою, будучи найменшим гравцем на полі, це, звичайно, приємно.

У мене немає слів, щоб описати те, чого ми досягли. Виграти мою шосту Лігу чемпіонів неймовірно. Це щось унікальне, я особливо радий творити історію разом із Реалом.

Я дуже пишаюся тим фактом, що мої діти можуть бачити, як я виграю ці трофеї. Вони дуже раді тому, чого досягає їхній батько, і люди кажуть їм у школі, наскільки хороший в них батько", — сказав Карвахаль.