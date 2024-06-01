Лінекер — про партнерство Боруссії з Rheinmetall: Вперше вболіватиму за Реал у фіналі Ліги чемпіонів

01 червня 2024

Гарі Лінекер, Getty Images

Колишній гравець незадоволений подібною співпрацею.

Ексгравець збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер на своїй сторінці в Twitter/X висловився щодо партнерства дортмундської Боруссії з Rheinmetall.

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 "чорно-жовті" оголосили про підписання трирічної угоди про співпрацю з німецьким оборонним концерном. Лінекер цей факт прокоментував наступним чином:

"Вперше вболіватиму за Реал у фіналі Ліги чемпіонів", — написав 63-річний англієць.

Нагадаємо, генеральний директор Боруссії Ганс-Йоахім Вацке висловився про підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться сьогодні, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.

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