Лінекер — про партнерство Боруссії з Rheinmetall: Вперше вболіватиму за Реал у фіналі Ліги чемпіонів

Ексгравець збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер на своїй сторінці в Twitter/X висловився щодо партнерства дортмундської Боруссії з Rheinmetall.
Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 "чорно-жовті" оголосили про підписання трирічної угоди про співпрацю з німецьким оборонним концерном. Лінекер цей факт прокоментував наступним чином:
"Вперше вболіватиму за Реал у фіналі Ліги чемпіонів", — написав 63-річний англієць.
Нагадаємо, генеральний директор Боруссії Ганс-Йоахім Вацке висловився про підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться сьогодні, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.