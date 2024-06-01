Стрічка новин

18:42

Лінекер — про партнерство Боруссії з Rheinmetall: Вперше вболіватиму за Реал у фіналі Ліги чемпіонів

17:57

Роберто Карлос щодо фіналу Ліги чемпіонів: Це буде великий фінал

16:16

Терзич: Зрозуміло, що Реал фаворит, але нам байдуже

07:00

Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: Великий анонс фіналу Ліги чемпіонів

23:23

Брандт: Намагаємося сприймати фінал Ліги чемпіонів як черговий матч

22:59

Шлоттербек — про поєдинок із Реалом: Ми знаємо, що можемо здолати будь-якого суперника в світі

22:25

Терзич: Те, як Анчелотті керує командами, є прикладом для наслідування

21:04

Модрич — про можливість вшосте виграти Лігу чемпіонів: Колись це було неможливо уявити, але ось ми тут

20:20

Анчелотті — про фінал Ліги чемпіонів: Ми одержимі конкуренцією, а не трофеєм

19:53

Анчелотті: Моя ідея полягає в тому, щоб бути надзвичайно чітким щодо тактики