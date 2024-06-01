Роберто Карлос щодо фіналу Ліги чемпіонів: Це буде великий фінал

01 червня 2024

Карлос, getty images

Сподіваємося на це.

Легендарний колишній захисник мадридського Реала Роберто Карлос поділився своїми очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів. Цитує бразильця Calciomercato.

"Це буде великий фінал. Там будуть Вінісіус, Родріго, а також Кроос і Вальверде.

Боруссія потужна команда. На шляху до фіналу вони пройшли Атлетіко та ПСЖ. Не треба забувати і той факт, що вони зайняли перше місце в дуже важкій групі з Міланом, Ньюкаслом та тим самим ПСЖ. Тому це протистояння не таке передбачуване, як може здатися на перший погляд.
Але, звісно у Реала дуже сильна команда з найкращими гравцями світу, тож не дивно, що саме вони фаворити", — сказав 51-річний бразилець.
Раніше Модрич прокоментував майбутній фінал ЛЧ.

Джерело: Calciomercato

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