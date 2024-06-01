Терзич: Зрозуміло, що Реал фаворит, але нам байдуже

01 червня 2024

Терзич, getty images

Німці вірять у свій успіх.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич висловився про перспективи своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить The Guardian.

"Якби нам довелося грати десять матчів проти Реала, то це було б складно. Але коли ти виходиш у фінал, то у футболі можливо все. Головне — гра.

У нас було 60 матчів, щоб підготуватися до сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що вони фаворити, але нам байдуже — ми не були фаворитами ні проти Атлетіко, ні проти ПСЖ.
Якщо ми будемо сміливими і будемо готові показати, що тут не для того, щоб Реал підняв кубок, то в нас буде шанс", — сказав Терзич.
Раніше Джейдон Санчо прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Джерело: The Guardian

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