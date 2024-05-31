Карвахаль: Коли звучить гімн Ліги чемпіонів, Реал вселяє суперникам страх

Захисник Реала Даніель Карвахаль пояснив, що для "королівського клубу" означає Ліга чемпіонів.

Вже цієї суботи Реал може здобути свій 15-й трофей Ліги чемпіонів. Напередодні фіналу з Боруссією Дортмунд оборонець іспанців Дані Карвахаль поділився думкою його перемог клубу в цьому турнірі.

"Ліга чемпіонів багато що означає для Реала, для наших уболівальників. Коли звучить гімн турніру, ми вселяємо суперникам страх.

Я не знаю, як це пояснити, але ми завжди боремося. У Лізі чемпіонів ми дуже зосереджені і боремося до кінця, надягаючи цю футболку", — цитує Карвахаля Marca.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.