Директор Боруссії Кель: У фіналі буде важливо, щоб у нас була певна легкість, зухвалість та безтурботність

Німецький клуб очікує дуже важке випробування.

Спортивний директор дортмундської Боруссії Себастьян Кель висловився щодо фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить офіційний сайт німецького клубу.

"Звичайно, ми дуже чекаємо цієї гри, але напруга буде тільки зростати.

Ми, як і раніше, намагаємося жити нормально, нормально тренуватися, вести звичайний розпорядок дня, не робити нічого особливого. На вихідних буде важливо, щоб у нас була певна легкість, зухвалість та безтурботність. Ми хочемо підійти до цієї гри з великим передчуттям і вірою, що зможемо це зробити.

Цього сезону ми провели кілька чудових ігор у Лізі чемпіонів і віримо, що зможемо зробити те ж саме цими вихідними. Можливо, це Реал Мадрид, але це всього лише одна гра.

Реал — це команда, яка програла лише один раз у чемпіонаті, яка також була неймовірно успішна в Лізі чемпіонів, забивала багато голів та була нескінченно сильною в поєдинках. Вони принесуть з собою багато сильних сторін і, перш за все, досвід, ми маємо бути до цього готові.

Нам треба використовувати свої сильні сторони, ми дуже добре проаналізували Реал. Нам знадобиться хороший план матчу, щоб розраховувати на перемогу", — заявив Кель.