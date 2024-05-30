Рюдігер перед фіналом Ліги чемпіонів: В нас ДНК переможців

Для "вершкових" перемога в суботу може стати 15-ю у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер розповів про настрій та атмосферу всередині мадридського клубу перед фіналом Ліги чемпіонів. Його слова наводить іспанське видання El Mundo.

"Якщо команда виграє Лігу чемпіонів 14 разів, не можна говорити про звичайну удачу.

Куди б я не пішов, люди на вулицях кажуть одне й те саме: "Вперед за 15-м кубком, вперед за 15-м". Це говорять усі, від чотирирічної дитини до літньої жінки. Ось що таке ДНК. ДНК переможця. Мені це подобається, і саме за цим я прийшов.

Я відчуваю серйозну відповідальність, тому що цей клуб чекає тільки перемог, а для мене все життя — це перемоги, тож це ідеальний збіг.

У роздягальні панують спокій та зосередженість, тому що не можна занадто хвилюватися. Гравці знають подібні матчі, вони проходили це багато разів. Вони спокійні, і це передається всій команді.

Головне в житті — це баланс, потрібно знайти золоту середину. У роздягальні відчувається саме така атмосфера", — сказав Рюдігер.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.