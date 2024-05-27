Начо: У міру наближення до фіналу, по тілу все частіше біжать мурашки

Тиждень "великого фіналу" на Вемблі.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією. Його слова наводить УЄФА.

"Я дуже радий вийти в черговий фінал та продовжити творити історію в клубі мого життя. Ми з нетерпінням чекаємо фіналу. Перемога в Лізі Чемпіонів — це найкраще, що може статися в клубі. Ми дуже щасливі і горді, у нас менталітет переможців; ми завжди думаємо позитивно та знаємо, якими складними є фінали. Це може бути великий день.

Протягом всього року в тебе в голові крутиться думка про те, що ти можеш виграти ще одну Лігу Чемпіонів, але це складно. Ти знаєш, що попереду 1/8 фіналу, 1/4... тобі протистоять дуже складні суперники. У міру наближення до фіналу, по тілу все частіше біжать мурашки.

Анчелотті — це тренер, який ідеально вписується в цінності цього клубу. Він ідеально підходить для того, щоб гравці були щасливі та спокійні. Ми продовжуємо перемагати, і для такого клубу, як Реал Мадрид, це щоденна вимога", — сказав Начо.

Фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться першого червня, о 22:00 за київським часом.