Начо: У міру наближення до фіналу, по тілу все частіше біжать мурашки

27 травня 2024

Начо, getty images

Тиждень "великого фіналу" на Вемблі.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією. Його слова наводить УЄФА.

"Я дуже радий вийти в черговий фінал та продовжити творити історію в клубі мого життя. Ми з нетерпінням чекаємо фіналу. Перемога в Лізі Чемпіонів — це найкраще, що може статися в клубі. Ми дуже щасливі і горді, у нас менталітет переможців; ми завжди думаємо позитивно та знаємо, якими складними є фінали. Це може бути великий день.

Протягом всього року в тебе в голові крутиться думка про те, що ти можеш виграти ще одну Лігу Чемпіонів, але це складно. Ти знаєш, що попереду 1/8 фіналу, 1/4... тобі протистоять дуже складні суперники. У міру наближення до фіналу, по тілу все частіше біжать мурашки.
Анчелотті — це тренер, який ідеально вписується в цінності цього клубу. Він ідеально підходить для того, щоб гравці були щасливі та спокійні. Ми продовжуємо перемагати, і для такого клубу, як Реал Мадрид, це щоденна вимога", — сказав Начо.
Фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться першого червня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
   