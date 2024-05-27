Анчелотті: У Луніна температура. Сподіваюсь, що він одужає до суботи

Керманич Реала прокоментував питання голкіпера перед фіналом Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у Лондоні на легендарному Вемблі боротиметься за головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії.

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті за кілька днів до протистояння під час спілкування із журналістами розповів, у якому стані перебувають воротарі його команди.

"У Луніна сьогодні температура. Сподіваюсь, що він одужає до суботи.

Коли травмувався Куртуа, ми подумали: “Ну, у нас є Лунін”, і додатково підписали Кепу. Кепа був дуже важливим для цієї команди.

Коли травмувався Мілітао, ми подумали: "Добре, у нас є Алаба, Рюдігер і Начо". Потім травмувався Алаба, і ми подумали: "Можливо, дійсно, тепер у нас проблеми".

Але на допомогу прийшов Чуамені й дуже нас виручив. Він швидко адаптувався до нової позиції. Усі мають уміти адаптовуватись", — заявив італійський фахівець.

Матч Боруссія Д — Реал відбудеться 1 червня, о 22:00.