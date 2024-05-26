Долю Динамо Київ у кваліфікації Ліги чемпіонів вирішать матчі Аталанти та Бенфіки

Розбираємось у чергових тонкощах регламенту.

У заключному турі української Прем’єр-ліги київське Динамо здобуло гостьову перемогу наді львівським Рухом.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Цей результат не мав прямого впливу на позицію команди Олександра Шовковського в турнірній таблиці — "біло-сині" фінішували другими із 69 балами та були як недосяжними для криворізького Кривбасу (57 очок), так і не мали можливості наздогнати донецький Шахтар (71).

У реаліях УПЛ, друга сходинка дає перепустку до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак далі все залежить уже не від українського колективу, а від остаточного місця тріумфатора Ліги Європи УЄФА, бергамаської Аталанти, у турнірній таблиці італійської Серії A.

"Богиня", перебуваючи на п’ятій сходинці в турнірній таблиці, у останньому турі вдома зустрічатиметься з Торіно (9 місце), який уже встиг утратити будь-які шанси на місце в єврокубках, після чого зіграє домашній перенесений матч проти більш умотивованої Фіорентини 2 червня (57 очок, 8 місце), яка ще претендує на місце в Лізі Європи.

Якщо команда Джан П’єро Гасперіні переможе в одній із ігор, вона обійде Болонью та фінішує четвертою. Якщо в обох — залишить позаду ще й Ювентус.

У такому разі потенційними суперниками Динамо будуть сербський Партизан та швейцарський Лугано.

Якщо ж Аталанта фінішує поза першою четвіркою, то перелік зміниться на празьку Славію, австрійський Ред Булл Зальцбург та когось із турецької пари Фенербахче / Галатасарай.

Однак і на цьому можливі варіанти себе не вичерпали.

Якщо лісабонська Бенфіка потрапить до основного раунду змагань напряму, то Динамо стане сіяним у другому раунді, а Славія та Зальцбург перейдуть до третього раунду замість Бенфіки.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18-19 червня, а матчі заплановано на 23/24 та 30/31 липня.

Матч Аталанта — Торіно відбудеться 26 травня, о 19:00.