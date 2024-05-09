Беллінгем після перемоги над Баварією: Долю матчу визначив характер Реала

"Вершкові" здійснили видатний камбек не без допомоги незрозумілих замін Тухеля.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував переможний матч з мюнхенською Баварією (2:1) в рамках другої півфінальної гри Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Долю цього матчу визначив наш характер. Він у нас часто виходить на перший план у цьому сезоні.

У нас багато здібних та талановитих гравців, але в таких матчах, коли здається, що ми на волосині від поразки або вильоту, здорово себе проявляють ще й гравці, які виходять на заміну та прекрасно роблять свою роботу, завдяки чому ми перемагаємо.

Це божевілля! Неможливо повірити! Напевно, тільки так і могло статися. Мій перший фінал. В Англії, проти Боруссії. Треба віддати їм належне — вони заслужили на цей фінал. Буде приємно побачити старих друзів. Думаю, мені краще залишити телефон вимкненим до завтрашнього ранку", — сказав Джуд.