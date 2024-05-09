Анчелотті побив рекорд Фергюсона

Папа Карло творить історію.

В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв мюнхенську Баварію (2:1). Ця зустріч стала для ентренадора "вершкових" Карло Анчелотті 203 у тренерський кар'єрі у розіграші найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Таким чином італійський фахівець обійшов сера Алекса Фергюсона за кількістю тренерських матчів у Лізі чемпіонів. У шотландця 202 матчі у ЛЧ.

Також до десятки за цим показником входять наступні фахівці: Арсен Венгер (190 матчів), Пеп Гвардіола (171 матч), Жозе Моурінью (151 матч), Мірча Луческу (115 матчів), Дієго Сімеоне (105 матчів), Юрген Клопп (102 матчі), Массіміліано Аллегрі (100 матчів) та Оттмар Хітцфельд (97 матчів).

Раніше Анчелотті прокоментував перемогу над Баварією.