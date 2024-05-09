Реал не програє Баварії дев'ять матчів поспіль у Лізі чемпіонів

"Вершкові" нічний жах для "ротен".

В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв мюнхенську Баварію (2:1), здійснивши вражаючий камбек наприкінці зустрічі завдяки дублю Хоселу.

Таким чином, Баварія вже дев'ять матчів поспіль у Лізі чемпіонів не може перемогти Реал.

Востаннє "рекордмайстер" вигравали у "королівського" клубу 17-го квітня 2012 року із рахунком 2:1. Відтоді у Реала сім перемог та дві нічиї у матчах із мюнхенським клубом.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів Реал зустрінеться з іншим німецьким клубом — дортмундською Боруссією. Гра відбудеться першого червня на Вемблі, о 22:00 за київським часом.