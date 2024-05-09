Хоселу став найстаршим автором гольового дубля в плей-офф Ліги чемпіонів

Іспанець вивів свою команду у фінал.

34-річний нападник мадридського Реала Хоселу став найстаршим гравцем, який зробив гольовий дубль після виходу на заміну в плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє OptaJose.

Іспанський форвард "вершкових", чий точний вік становить 34 роки та 42 дні, забив два голи у ворота Баварії у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів (2:1)

Хоселу вийшов на поле на 81-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Баварії, відзначившись забитими голами на 88-й та 91-й хвилинах зустрічі, таким чином перевернувши гру та забезпечивши своїй команді вихід у фінал Ліги чемпіонів, де на "королівський" клуб чекає битва з дортмундською Боруссією.

Іспанський ветеран перейшов у Реал минулого літа з Еспаньйола на правах річної оренди. Цього сезону він відіграв за "вершкових" 46 матчів, забив 16 голів та зробив 3 результативні передачі.