Анчелотті: Лунін вийде в стартовому складі проти Баварії

Тренер Реала висловив думку стосовно того, хто з воротарів зіграє у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті розповів щодо того, кому віддасть перевагу у воротах на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією.

"Лунін вийде в стартовому складі проти Баварії", — цитує Карло інсайдер Фабріціо Романо.

"Навіть якщо Куртуа зіграв чудову гру, Лунін планував розпочати в старті завтрашній матч. Ми дуже задоволені Тібо, і він справді фантастично тренується, він багато чого заслуговує".

У другій зустрічі гратимуть ПСЖ та Боруссія Дортмунд, текстова трансляція матчу доступна на сайті Football.ua.