Анчелотті: Лунін вийде в стартовому складі проти Баварії

07 травня 2024

Андрій Лунін, Getty Images

Тренер Реала висловив думку стосовно того, хто з воротарів зіграє у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті розповів щодо того, кому віддасть перевагу у воротах на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією. 

"Лунін вийде в стартовому складі проти Баварії", — цитує Карло інсайдер Фабріціо Романо.

"Навіть якщо Куртуа зіграв чудову гру, Лунін планував розпочати в старті завтрашній матч. Ми дуже задоволені Тібо, і він справді фантастично тренується, він багато чого заслуговує". 

У другій зустрічі гратимуть ПСЖ та Боруссія Дортмунд, текстова трансляція матчу доступна на сайті Football.ua

Джерело: Фабріціо Романо

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