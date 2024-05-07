Карвахаль: Реал мріє про 15-ту перемогу в Лізі чемпіонів

Залишилось зробити два кроки.

Захисник Реала Даніель Карвахаль прокоментував завтрашній матч з Баварією у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я дуже пишаюся тим, що зіграв стільки ігор у Реалі. Сподіваюся, завтра все буде чудово. Ми хвилюємося? Хвилювання є, тому що ми провели кілька чудових матчів і знаємо, що можемо виграти ще одну Лігу чемпіонів. Ми мріємо про 15-ту перемогу.

Більша частина нашого успіху – це заслуга Карло Анчелотті та його команди. Карім Бензема, Марко Асенсіо та кілька інших покинули клуб, і нам довелося мати справу з серйозними травмами важливих гравців, але ми дуже добре впоралися і виграли майже всі матчі", — сказав Карвахаль.

Матч Реал — Баварія пройде 8 травня о 22:00.