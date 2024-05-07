Гуммельс: Проти Мбаппе можна захищатися лише всією командою

Захисник Боруссії Матс Гуммельс поділився очікуваннями від другого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Сьогодні, 7 травня, на Парк де Пренс ПСЖ прийматиме дортмундську Боруссію в другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Захисник "джмелів" Матс Гуммельс висловився про лідера парижан Кілліана Мбаппе.

"Проти Мбаппе можна захищатися лише всією командою. З його неповторною швидкістю йому неможливо протистояти поодинці. Але він – лише одна частина ПСЖ, ми також повинні стежити за багатьма іншими футболістами цієї команди", — сказав німець.

Початок матчу о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна тестова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь німецького клубу.