Енріке щодо можливого вильоту з Ліги чемпіонів: Ви завжди бачите негатив

Іспанський фахівець позитивно налаштований.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відповів на питання про можливу поразку у півфіналі Лізі чемпіонів. Цитує іспанця RMC Sport.

"Це дуже іспанське питання. Ви завжди бачите негатив. Життя триває. Сонце зійде, а коли в Парижі сонце, це завжди чудово.

Як спортсмени ми поаплодуємо супернику, навіть якщо він цього не заслуговує.

Ми привітаємо суперника, і навіть якщо будемо пригнічені, з гордістю скажемо: "Ми повернемося і зробимо це знову в наступному сезоні", — сказав Луїс Енріке.

Матч-відповідь між ПСЖ та дортмундською Боруссією відбудеться сьомого травня, о 22:00 за київським часом.