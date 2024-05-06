Енріке щодо можливого вильоту з Ліги чемпіонів: Ви завжди бачите негатив

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відповів на питання про можливу поразку у півфіналі Лізі чемпіонів. Цитує іспанця RMC Sport.
"Це дуже іспанське питання. Ви завжди бачите негатив. Життя триває. Сонце зійде, а коли в Парижі сонце, це завжди чудово.
Як спортсмени ми поаплодуємо супернику, навіть якщо він цього не заслуговує.
Ми привітаємо суперника, і навіть якщо будемо пригнічені, з гордістю скажемо: "Ми повернемося і зробимо це знову в наступному сезоні", — сказав Луїс Енріке.
Матч-відповідь між ПСЖ та дортмундською Боруссією відбудеться сьомого травня, о 22:00 за київським часом.