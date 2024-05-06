Мюллер: Реал дуже різнобічна команда

На мюнхенців чекає надважкий двобій.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер поділився очікуваннями від другої півфінальної гри у Лізі чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить AS.

"Це дуже різнобічна команда. Вони можуть грати низьким блоком та не відчувати дискомфорту, якщо їм доводиться захищатися, оскільки знають, що у них є чудові гравці для контратаки. Ця концепція неодноразово спрацьовувала для них. Невипадково останніми роками вони стабільно виходили в півфінали.

Реал дуже небезпечний, але є способи їм протистояти. Зможемо ми їх обіграти чи ні, залежатиме від того, чи вдасться у нас якісно володіти м'ячем.

Це буде гра високого рівня, битва на вістрі ножа. У футболі головне ефективність. Проти Штутгарта (Баварія програла 1:3 — ред.) у нас було два серйозні шанси за рахунку 1:1 у другому таймі. Якщо ви забиваєте — ви виграєте, якщо ні — програєте, все зводиться до цього. Йдеться про міліметри, про те, щоб бути ефективними в ті моменти, коли є можливість забити. У цьому вся суть", — сказав Мюллер.

Матч-відповідь між Реалом та Баварією відбудеться восьмого травня, о 22:00 за київським часом.